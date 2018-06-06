التحالف الدولي يوضح طبيعة تواجده في سوريا ومدته

أفاد التحالف الدولي بقيادة أمريكا، الأربعاء، بطبيعة تواجده في سوريا والمدة التي من المقرر أن يبقى فيها في البلد الذي يعاني أزمة مستمرة من سبع سنوات.

وشدد التحالف الدولي على أن عملياته في سوريا "غير محدودة زمنيا"، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته سحب قوات الولايات المتحدة.

ولكن الكولونيل توماس فيل، المتحدث الرسمي باسم عملية "العزم الصلب" التي يديرها التحالف ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق، قال من العراق بحسب ما نقله موقع وزارة الدفاع الأمريكية إنه لا يمكن الحديث عن موعد انتهاء عمليات الحلفاء في سوريا.

وأوضح أن التحالف ينطلق من مقتضيات اللحظة الراهنة، وأهمها استئصال تنظيم الدولة، الذي يتطلب الكثير من الجهود، وفق قوله.

وبحسب المتحدث، فإن التحالف كثّف غاراته في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، ليصل عددها إلى 304 غارات في أيار/ مايو، أي أكبر ثلاثة أضعاف مما سُجّل في آذار/ مارس.

وأكد في تصريحاته تصفية المسؤول رفيع المستوى في تنظيم الدولة، أحمد الحمدوني، في 17 أيار/ مايو الماضي.

وقال فيل إن التحالف لا يعتزم الانخراط في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، وليس مهتما بمجابهة القوات الحكومية.

ونفى المتحدث الأنباء التي تتحدث عن إقامة التحالف قاعدة عسكرية جديدة في جبل سنجار في شمال العراق قرب الحدود مع سوريا، موضحا أن الحديث يدور عن مجرد قافلة عسكرية للتحالف وصلت إلى المنطقة.