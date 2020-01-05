التحالف الدولي يوقف عملياته ضد تنظيم داعش

قال التحالف أنه يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعا عن النفس ضد المتشددين.

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا يوم الأحد وقف معظم العمليات ضد المتشددين في الوقت الحالي والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران.

وقال التحالف كذلك أنه سيعلّق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على مصالح أمريكية في العراق لتصل إلى 13 هجوماً، مستهدفة بصوة خاصة قواعد عسكرية. وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وشدد متحدث على أن التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعا عن النفس ضد المتشددين.