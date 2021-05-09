التحالف السعودي يدمر مسيرة حوثية مفخخة استهدفت السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، صباح الأحد، أن الدفاع الجوي في المملكة أعترض ودمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

وأكد التحالف أنه يتخذ “الإجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.

وكان التحالف قد أعلن مساء الجمعة اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط.

وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعا عن أمن المملكة. (د ب أ)