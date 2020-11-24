التحالف العربي: ايران متورطة بالهجوم على خزان محروقات جدة

اكد التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن تورط ايران في العدوان الذي شنته مليشيات الحوثي على منشآت نفطية في جدة السعودية

وقال مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة "تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال الإرابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية (...) إنما تستدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي".

واكد التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الحكومية "ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان".

واتّهم إيران مجددا بتزويد الحوثيين بالأسلحة، قائلا إن "الأدلة والبراهين أثبتت تورّط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة". وتوعّد التحالف بـ"محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية".

وفي بيانهم، جدّد الحوثيون تهديداتهم للمملكة، ناصحين "المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية بالابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك أهداف" الحوثيين. وتحاول الامم المتحدة إعادة المتقاتلين في اليمن إلى طاولة المفاوضات لإنهاء نزاع وضع ملايين السكان على حافة المجاعة. وأعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان الاثنين عن قلقه حيال الهجوم، مشددا على أنّ ضرب الأهداف المدنية والبنية التحتية يشكّل "خرقا للقانون الانساني الدولي".

ووقع الهجوم غداة استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين الافتراضية، وبعد أكثر من عام على استهداف منشآت لأرامكو في شرق المملكة في عملية غير مسبوقة أحدثت اضطرابات في سوق النفط العالمي. وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية في بيان أنّه عند الساعة 03,50 بالتوقيت المحلي (00,50 ت غ) "وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزّان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرابي بمقذوف".

وتبعد مدينة جدة المطلة على البحر الاحمر نحو 600 كلم عن أقرب نقطة حدودية مع اليمن. وكثّف الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة في شمال اليمن المتاخم للسعودية، اعتداءاتهم على المملكة منذ بداية 2019 مستخدمين الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة. وتقود الرياض في اليمن منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا.

واتّهمت السعودية خصمها إيران مرارًا بتزويد الحوثيين أسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران. وفي أيلول/سبتمبر 2019، أدّت الهجمات على المنشآت النفطية لشركة أرامكو، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى خفض إنتاج المملكة إلى النصف موقتًا، ما تسبّب باضطرابات في الأسواق.