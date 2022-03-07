التحالف العربي: تدمير طائرات مسيرة جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اليوم الإثنين، أن دفاعاته الجوية تمكنت من تدمير واسقاط طائرات مسيرة، أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان للتحالف أنه تم "اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية".

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التحالف : التحالف اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 7, 2022

وأعلن التحالف العربي في بيان آخر عن تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأضاف البيان أن "العملية استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين".

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التحالف : عملیة عسکریة نوعیة لأهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 7, 2022

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفا عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.

وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.