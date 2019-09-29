التحالف العربي: سقوط صاروخ باليستي حوثي في صعدة

أعلن التحالف العربي، الأحد، سقوط صاروخ باليستي، في محافظة صعدة (شمال اليمن) أطلقه الحوثيون من محافظة صنعاء (وسط اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، أن جماعة الحوثي أطلقت الأحد، صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وأوضح أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأشار المالكي إلى أن الجماعة مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة عشرات المدنيين.

وأكد أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي”.

والثلاثاء الماضي، أعلن المالكي، أنّ الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة عمران، وسقط في محافظة صعدة.

والسبت، نفت جماعة الحوثي، صحة تسريبات عن وقف “جزئي” للعمليات العسكرية من طرف السعودية في اليمن.

وفي 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن الحوثيون، بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرتهم على العاصمة صنعاء، وقف العمليات الهجومية على السعودية، مطالبين المملكة بإعلان مماثل.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل في اليمن، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية عام 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.