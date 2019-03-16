التحالف العربي شنّ ربع مليون غارة على اليمن

التحالف نفذ 250 ألف غارة جوية خلال أربع سنوات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء العميد يحيى سريع، أن التحالف العربي بقيادة السعودية شن زهاء ربع مليون غارة جوية على اليمن.

وقال سريع: "التحالف نفذ 250 ألف غارة جوية خلال أربع سنوات وألقى نصف مليون قنبلة وصاروخ على مناطق متفرقة باليمن، كما ألقى نحو 6 الآف قنبلة فسفورية وعنقودية"، مشيرا إلى أن "ما كان يعلن لا يشمل جميع الغارات بأهدافها العسكرية والمدنية وغارات المروحيات".

وأضاف: "الغارات أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال".

وتابع: "قواتنا أصبحت تنتج صواريخ بالستية محلية الصنع بنسبة 100%، ونحن نمتلك الآن مخزونا استراتيجيا من الصواريخ البالستية، كما أنه لدينا قدرة على إطلاق العشرات منها دفعة واحدة"