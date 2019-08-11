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التحالف العربي: مقتل شقيق زعيم الحوثيين بفعل تصفيات داخلية

منشور 11 آب / أغسطس 2019 - 08:56
إبراهيم الحوثي - شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي
إبراهيم الحوثي - شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي

قال التحالف العربي في اليمن، إن إبراهيم، شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، “تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين قياداتها”.
وأضاف التحالف في بيان نشره حساب الإخبارية السعودية، الأحد، إن “عملية تصفية إبراهيم الحوثي تمت بأحد أوكار ومعاقل الميليشيا بحي حدة في صنعاء”.

ولمح إلى أن من وصفها بـ”القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل”.
والجمعة الماضية، قال مصدر يمني للأناضول إن شقيق زعيم جماعة الحوثيين، اغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن الحوثيون الجمعة الماضية، مقتل شقيق زعيم الجماعة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، في بيان، إن إبراهيم “اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته”، في إشارة للتحالف العربي. (الأناضول)

كلمات دالة:شقيق زعيم الحوثيين

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