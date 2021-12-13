"التحالف العربي": نفذنا 28 عملية في مأرب والجوف

نفذ التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، سلسلة عمليات ضد جماعة "أنصار الله" -الحوثيون- اليمنية، في محافظتي مأرب والجوف.

وقال التحالف في بيان له اليوم الإثنين، أنه نفذ 28 عملية في مأرب والجوف خلال الساعات ال 24 الماضية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف: "نفذنا 28 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيرا إلى أن " الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا".

وأكمل: "نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، لافتا إلى أن "عمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية".

وأضاف التحالف: "ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم".