التحالف العربي يدمر مسيرتين أطلقهما الحوثيون جنوب السعودية

قال التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أنه اعترض ودمر طائرتين (مسيرتين) مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط (جنوبي المملكة).

وأفاد بيان للتحالف العربي، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن “المليشيا الحوثية تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وأن التحالف تعامل مع مصادر التهديد بحزم لصد الهجمات العدائية”.

وحتى الساعة 8:00 (ت.غ)، لم تصدر جماعة الحوثي اليمنية تعقيبًا على بيان التحالف العربي.

واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات.

وفي 18 من يونيو/ حزيران الماضي، قالت متحدثة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل، في بيان، إن جماعة الحوثي شنت 128 ضربة بطائرات مسيرة وأطلقت 31 صاروخا باليستيا على السعودية، منذ بداية العام الجاري.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.