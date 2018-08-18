التحالف العربي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون نحو السعودية

أعلن التحالف العربي، مساء الجمعة، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية، نحو الأراضي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن الصاروخ أطلق من محافظة عمران، شمال اليمن، واستهدف مدينة نجران جنوب غرب المملكة.

وأضاف أن دفاعات التحالف تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، في سماء منطقة صحراوية خالية.

وجدد "المالكي" اتهام إيران بدعم جماعة الحوثي، بهدف تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وبحسب الوكالة، فقد بلغ إجمالي عدد الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون نحو السعودية 176 صاروخًا.