التحالف العربي يعترض 7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراضه سبع طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وأكد التحالف اليوم السبت أن القوات الجوية التابعة له تمكنت من "صد المحاولة العدائية" من خلال اعتراض تلك الطائرات المسيرة بنجاح في الأجواء اليمنية.

وشدد التحالف على أن الهجمات التي ينفذها الحوثيون بطريقة "متعمدة وممنهجة" على السعودية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية المطلوبة لحماية المدنيين.

وأعلنت "أنصار الله" فجر اليوم عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة مسيرة، بعد وقت قصير من إصدار التحالف بيانا أكد فيه اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الجماعة باتجاه خميس مشيط