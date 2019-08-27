التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في المجال الجوي لليمن

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها جماعة الحوثي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المالكي أوضح “أن جميع المحاولات المستميتة من جماعة الحوثي المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل”.

وأضاف: “يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها”.

وأكد “استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وكان قد أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، مساء الاثنين، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غرب السعودية بطائرات مسيرة تو كيه.

وقال العميد يحيى سريع إن العملية استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية وكانت الإصابة دقيقة، بحسب قناة “المسيرة نت” التابعة للحوثيين.

وتجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير التابع للحوثيين نفذ فجر يوم الاثنين عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف تو كيه استهدفت مرابض الطائرات الحربية بقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. (د ب أ)