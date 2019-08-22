التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيون

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار أطلقهما الحوثيون من محافظة عمران اليمنية باتجاه خميس مشيط في جنوب غرب السعودية.

وأوضح المالكي أن “جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل”، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف: “يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين”.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن أعلنت مساء الأربعاء، إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى على غرفة العمليات المشتركة للجيش السعودي في صامطة بجازان، لافتة إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قيادات. (د ب أ)