التحالف العربي يعلن اسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون في خميس مشيط

أعلنت قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون في مدينة خميس مشيط (جنوب غرب) على الحدود مع اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان: إن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأضاف المالكي: “لا صحة لما تبثه وسائل إعلام جماعة الحوثي من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية (بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية)”.

وكان المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، العميد يحيى، أكد أن “سلاح الجو المسير نفّذ عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية” في خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته، الأربعاء، وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

وأوضح البيان أن “العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التجهيز”، مشيرا إلى أنها “أصابت أهدافها بدقة عالية” وفقا للبيان.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة. (وكالات)