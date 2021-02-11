التحالف العربي يعلن عن تدمير طائرة مسيرة جديدة أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الخميس من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)" أطلقتها قوات الحوثيين "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف عن تدمير طائرتين مفخختين بلا طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، قد أعلن الأربعاء أن أربع طائرات مسيرة تابعة لقوات الحوثيين استهدفت "مرابض الطائرات الحربية" بمطار أبها الدولي في السعودية. (TR)