التحالف العربي يعلن وقفا شاملا لاطلاق النار في اليمن

نقلت وكالة انباء “رويترز” وموقع العربية نت السعودي اليوم الأربعاء، إن التحالف العربي بقيادة السعودية سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد عند منتصف الليل على أن يبدأ يوم الخميس 9 أبريل 2020.

من جهتها ذكرت وكالة فرانس برس ان التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يقرّر وقف إطلاق نار من جانب واحد لاسبوعين

ياتي القرار السعودي الاماراتي بعد صدور وثيقة حوثية للأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار بجميع محاور القتال في اليمن فور توقيعها، الا ان تقارير ذكرت سابقا انه لم يتم التوصل بعد لوقف القتال

وأكدت ثلاثة مصادر أن التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وأفاد اثنين من المصادر بأن تعليق العمليات العسكرية من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.

وأشارا إلى أنه تم الاتفاق عليه جزئيا لتجنب انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن.