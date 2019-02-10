التحالف العربي ينفي وقوع اسلحة امريكية بيد الحوثيين والقاعدة

المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي

نفى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ما ورد في تقرير لقناة "CNN" يحمل إياه المسؤولية عن وقوع أسلحة أمريكية في أيدي عناصر تنظيم "القاعدة" وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وأعرب المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، حسب قناة "العربية" السعودية، أمس السبت، عن التزام دول التحالف بمواجهة الحوثيين وإلحاق الهزيمة بهم وكذلك بمحاربة "داعش" و"القاعدة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في البلاد.

ووصف المتحدث فكرة تسليح التحالف لتلك الجهات بأنها "غير منطقية".

وخلصت "سي إن إن" في تقرير نشرته قبل أيام إلى أن كميات من الأسلحة الأمريكية التي تم تسليمها إلى قوات التحالف أصبحت في أيدي الحوثيين و"القاعدة"، وذلك عبر الأسواق السوداء خاصة، متسائلة: "كم هو سهل الحصول على أسلحة أمريكية عالية التقنية، وكيف أدت التحالفات المضطربة إلى وقوع الأسلحة الأمريكية الحساسة في أيد على علاقة بالإيرانيين و"القاعدة".. كيف يجعل حلفاء أمريكا الأمريكيين أقل أمانا".

هذا وأعلن العقيد المالكي أمس عن استهداف قوات التحالف فجر أمس هدفا عسكريا تابعا للحوثيين في العاصمة صنعاء، وهو موقع تستخدمه الجماعة لتخزين طائرات من دون طيار وتجهيز إطلاقها، حسب قوله.

وصرح المتحدث بأن العملية الأخيرة تأتي امتدادا للعمليتين العسكريتين اللتين نفذهما التحالف شهر يناير الماضي بهدف تدمير "شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار.. وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".

واستهدف الحوثيون في العاشر من يناير الماضي بطائرات مسيرة عرضا عسكريا أقيم في قاعدة "عند" في محافظة لحج بحضور قيادات عسكرية رفيعة المستوى، مما أدى إلى سقوط أربعة قتلى وثمانية جرحى، حسب الحصيلة الرسمية.