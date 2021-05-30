التحالف بقيادة السعودية يدمر "مسيرة" محملة بالمتفجرات

نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله في ساعة مبكرة من صباح الأحد إنه دمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن صوب خميس مشيط.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن عملية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات وإنها حققت ” إصابة دقيقة” .

ونفى التحالف في وقت سابق لقطات مصورة “مفبركة” بثتها جماعة الحوثي يوم السبت تظهر توغل مقاتليها في منطقة حدودية سعودية على الخطوط الأمامية.