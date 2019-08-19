التحالف بقيادة السعودية يعلن إطلاق "عملية نوعية" ضد أهداف عسكرية في صنعاء

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن مساء الاثنين، عن بدء عملية استهداف "نوعية" ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف إنه استهدف المواقع العسكرية التابع لجماعة أنصار الله الحوثي. وطالبت قوات التحالف المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة.

وفي وقت سابق الاثنين، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت تجمعات للحوثيين بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية في المديرية.

وأفاد الموقع بأن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بالإضافة إلى تدمير غرف العمليات.

من جهة أخرى، أفاد موقع "سبتمبر نت" بأن القيادي الحوثي عبد الله بطيلي، أصيب بجروح بليغة مع عدد من مرافقيه الاثنين، إثر انفجار لغم أرضي زرعته عناصر حوثية، بأطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر / أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات، وتتركز هجماتهم على الحد الجنوبي السعودي.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

