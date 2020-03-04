التحالف بقيادة السعودية يعلن احباط هجوم على ناقلة نفط قبالة اليمن

كان التحالف قد اتهم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في الماضي بمهاجمة سفن قبالة ساحل اليمن بزوارق ملغومة غير مأهولة.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء أن التحالف بقيادة المملكة في اليمن قال إنه أحبط هجوما على ناقلة نفط قبالة الساحل اليمني.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في بيان نشرته الوكالة إن الناقلة كانت تبحر باتجاه خليج عدن عندما هاجمتها أربعة زوارق وحاولت "تفجيرها" بأحد هذه الزوارق وكان غير مأهول.

ولم يذكر البيان الجهة المسؤولة عن الهجوم.

كان التحالف قد اتهم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في الماضي بمهاجمة سفن قبالة ساحل اليمن بزوارق ملغومة غير مأهولة.