التحالف بقيادة السعودية يقول إنه بدأ عملية "نوعية" في صنعاء

نقل التلفزيون السعودي عن التحالف بقيادة السعودية قوله، إنه بدأ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية في محافظة صنعاء باليمن.

وأضاف أن الأهداف شملت مواقع للدفاع الجوي ومستودعات للصواريخ الباليستية.

فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قال فيه، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر السبت عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء".

وأوضح المالكي أن "عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف، لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى".

وأكد العقيد المالكي "التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديدا مباشرا لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين".

كما أكد العقيد المالكي أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة كافة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية".