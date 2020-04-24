التحالف بقيادة السعودية يُمدد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية الجمعة تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر لدعم جهود احتواء جائحة كورونا.

وانتهى الخميس وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أعلنه التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران دون التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ورفضت جماعة الحوثي إعلانا سابقا من التحالف بوقف إطلاق النار واستمر العنف في عدة محافظات مما أثار مخاوف من أن تقوض الحرب قدرات اليمن المتداعية بالفعل على مكافحة فيروس كورونا.

وطرد الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليا وتدعمها السعودية من العاصمة صنعاء في نهاية 2014. وقالت مصادر لرويترز إنهم يريدون رفع الحصار الجوي والبحري الذي يفرضه التحالف على المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف "قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) تجدد التأكيد على أن الفرصة لا تزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الشهر الماضي لوقف إطلاق النار في مناطق النزاع في أنحاء العالم للسماح للبلدان بالتركيز على مكافحة جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أن اليمن أعلن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا فإن جماعات الإغاثة تخشى تفشيا كارثيا إذا انتشر الفيروس بين السكان الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية في بلد يواجه نقصا حادا في وسائل الفحص.