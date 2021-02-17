التحالف: تدمير طائرة مفخخة للحوثيين في الأجواء اليمنية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الاربعاء، تدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها جماعة أنصار الله التابعة للحوثيين تجاه المملكة.

وأضاف التحالف أن "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وتابع "نتخذ الإجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي في وقت سابق، أن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في المملكة.