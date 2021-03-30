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"التحالف": تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون نحو السعودية

منشور 30 آذار / مارس 2021 - 10:57
العميد الركن تركي المالكي
العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه السعودية.

وأشار التحالف إلى "اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان".

وأضاف المتحدث الرسمي إلى أن استمرار محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ، مؤكداً في الوقت نفسه بأن التحالف سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

 

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