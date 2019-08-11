التحالف في اليمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عدن

دعا التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، قوله إن “القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة… وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك”.

كما دعا التحالف كل الجماعات المسلحة بالعودة فورا إلى مواقعها والتخلي عن المناطق التي سيطرت عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، أحكمت سيطرتها على مدينة عدن، بعد معارك عنيفة استمرت لأربعة أيام مع قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية.

ودعت وزارة الخارجية السعودية، الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، لعقد اجتماع عاجل في المملكة، حسبما أفادت الوكالة السعودية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم، إن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، و”توجه الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية”.

وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع يأتي “لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف”، وذلك للتصدي للحوثيين واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقرا.

وتأتي سيطرة قوات الحزام على عدن بعد أيام من إعلان الإمارات انسحاب قواتها من البلد، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من أبوظبي لإخلاء مسؤوليتها عن “تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة هادي”. (وكالات)