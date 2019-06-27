التحالف: قتلنا 1319 مدنيا بالعراق وسوريا "دون قصد"

في حصيلة تقل بكثير عما تتحدث عنه منظمات غير حكومية، قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الخميس، أن الغارات التي شنها في العراق وسوريا خلال الحرب على تنظيم الدولة "داعش"، اسفرت عن مقتل 1319 مدنيا.

وقال التحالف في بيان حول حصيلة الضحايا المدنيين "قام التحالف ب34514 غارة بين آب/أغسطس 2014 ونهاية أيار/مايو 2019". وخلال هذه الفترة "يُقدّر أن ما لا يقل عن 1319 مدنياً قُتلوا عن غير قصد جراء غارات التحالف".

وقال التحالف، الذي أكد مرارا على أنه يبذل قصارى جهده لتفادي مقتل المدنيين، إنه ما زال يقيّم 159 تقريراً إضافياً عن الضحايا المدنيين.

وتقدر "إيروارز"، وهي منظمة غير حكومية تراقب الخسائر المدنية من الغارات الجوية في جميع أنحاء العالم، أن أكثر من 8000 مدني قتلوا في غارات التحالف.

وفي تقرير صدر في أواخر نيسان/أبريل، وجدت منظمة العفو الدولية و"ايروارز" أن غارات التحالف الجوية والمدفعية قتلت أكثر من 1600 مدني في الهجوم الذي استمر أربعة أشهر لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الرقة السورية.

استولى الجهاديون في تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق وسوريا في عام 2014، وأعلنوا "الخلافة" في المناطق التي يسيطرون عليها. لكن العديد من الهجمات بدعم من التحالف حطمت "الخلافة" وأعلن التحالف القضاء عليها في 23 آذار/مارس من هذا العام.

واستمرت الكمائن والهجمات المحددة في كل من العراق وسوريا.

وقال البيان "سيواصل التحالف العمل مع القوات الشريكة لحرمان داعش من أي مساحة مادية ونفوذ في المنطقة بالإضافة إلى حرمانه من الموارد التي يحتاج إليها ليعود إلى الظهور مرة أخرى".

