التحالف: لا نعرف أين البغدادي

التحالف: داعش مازال خطراً

كشف نائب قائد التحالف الدولي لهزيمة داعش الجنرال، كريستفور ديكا، خلال اتصال هاتفي مع "الحدث"، الخميس، أن سقوط داعش قبل أيام أنهى سيطرته على الأراضي.

وأضاف ديكا قائلا: "مازلنا في مرحلة مبكرة من القضاء تماماً على داعش".

وأكد أن داعش لا يزال يمثّل خطراً في سوريا والعراق.

وأشار ديكا إلى أن قوات التحالف تعمل على تأهيل "سوريا الديمقراطية" لمواصلة التصدي لخلايا داعش النائمة والقضاء عليها، منوّها إلى أن "قسد" قادرة تماماً على الاحتفاظ بمعتقلي داعش لديها.

وأوضح أن التحالف لم يرفض مقترح سوريا الديمقراطية بمحاكمة دولية للدواعش في سوريا، بل على العكس طالب بأن يتم التعامل مع داعش كمنظمة واحدة ومحاكمة عناصره جميعهم. وكذلك محاسبة كل من ساعد عناصر داعش وسهّل عملياتهم.

وأوضح التحالف الدولي أنه لم يُقتل ولم يفر أي قائد من قادة داعش، وأن جميعهم معتقلون.

كذلك، أكد ديكا أن إدارة التحالف لا تعرف مكان البغدادي حتى الآن.