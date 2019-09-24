التحالف "لن يتسامح" إزاء اي هجوم على القوات الاميركية بالعراق

جاء موقف التحالف بعدما قالت أجهزة الأمن العراقية إن صاروخين اطلقا وسقط احدهما في نهر دجلة بينما أصاب الثاني المنطقة الخضراء دون أن يسفر عن أي خسائر.

قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي يدعم مهام قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق الثلاثاء إنه لن يتسامح إزاء أي هجوم على أفراده بعد إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد مساء الاثنين.

وقال التحالف في بيان "لن يتم التسامح بخصوص أي هجوم على الأفراد والمنشآت الأمريكية".

وأضاف "لم يتم قصف أي مرفق أو منشأة مستخدمة من قبل قوات التحالف أو الولايات المتحدة... تحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسها".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت أجهزة الأمن العراقية إن أحد الصاروخين سقط في نهر دجلة بينما أصاب الثاني المنطقة الخضراء دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

وذكر بيان لسلطات الأمن العراقية أن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة.

وسقط صاروخ أطلق من شرق بغداد في نفس المنطقة في مايو أيار قرب السفارة الأمريكية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه أيضا.

ويخشى العراق، وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة وإيران، من الوقوع في قلب صراع إقليمي بين واشنطن وطهران. ويستضيف العراق قوات أمريكية ويوجد به أيضا فصائل مسلحة موالية للجمهورية الإسلامية.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجمات وقعت مؤخرا منها الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر أيلول لكن طهران تنفي الاتهام. ويقول البلدان إنهما لا يريدان الحرب.

