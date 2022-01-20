"التحالف" والجيش اليمني يطلقان عملية عسكرية كبيرة ضد الحوثيين

أفادت مصادر، اليوم الخميس، أن استعدادات عسكرية كبيرة وصلت للجيش اليمني من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية، من أجل التقدم باتجاه مديرية الجوبة جنوب مأرب.

وأعلن التحالف فجر اليوم ، أنه بدأ بتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، في عدد من المحافظات اليمنية.

جاء ذلك بعدما كشف التحالف أن قواته تتابع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

وأضاف أن هذه العملية الأخيرة تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

وكان الجيش اليمني أعلن قبل أيام تدمير 80% من إجمالي أسلحة ومعدات الميليشيات في مأرب بالمدفعية والطيران.

أتى ذلك، بعد أن أطلقت القوات اليمنية بمساندة التحالف قبل أكثر من أسبوع، عمليات عسكرية متزامنة بهدف استرجاع كافة المناطق في مأرب والبيضاء، عقب الانتهاء من تحرير محافظة شبوة بالكامل.

وحققت قوات الجيش وألوية العمالقة، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية، تقدما ملحوظاً جنوب مأرب، والبيضاء على السواء، مع استمرار المعارك الضارية ضد الحوثيين.

جاءت تلك العمليات، بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام الماضي (فبرير 2021)، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.