التحالف يؤكد سلامة منشآته بعد انفجار المنطقة الخضراء

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي بالعراق مايلز كاجينزالخميس، أن انفجاراً وقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد الليلة الماضية لم يطل أيا من منشآته.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شهود في وقت سابق سماع دوي انفجار قوي في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار السفارات الأجنبية.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، ويجرى تحقيق حالياً في ملابساته، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن في وقت متأخر من يوم أمس ، فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن قرار حظر التجوال في المحافظات الأخرى يترك تقديره للمحافظين.

وتجتاح البلاد حالياً مظاهرات احتجاجية غاضبة في العديد من المحافظات خاصة ذات الأغلبية الشيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في العديد من المحافظات على مدار اليومين الماضيين مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.