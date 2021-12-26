التحالف يجدد غاراته على العاصمة اليمنية صنعاء

شنت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء مساء الأحد، حيث سمع دوي انفجارات في ارجاء المدينة.

وقال شهود ان احدى الغارات استهدفت كلية الطيران التي سبق للتحالف ان قصفها قبل هذه المرة.

وكان التحالف طلب من المدنيين "عدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء" قبيل بدء الغارات.

وقال التحالف في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية "راقبنا عملية نقل أسلحة وبدء ضربات جوية استجابة للتهديد لمنع نقلها وتدميرها"، مؤكدا ان "العملية تتوافق مع القانون الدولي والانساني وقواعده العرفية".

وجاءت هذه الغارات غداة كشف التحالف عما قال انها أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني في اليمن واستخدام المطار لاستهداف السعودية.

وعرض التحالف صوراً لعناصر من حزب الله تدرب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات، نافيا أن يكون حزب الله ممثلا للشعب اللبناني.

وكان الحوثيون اعلنوا في وقت ساب الأحد، عن تنفيذهم عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة الجوف اليمنية المتلاصقة مع حدود السعودية بشمال البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في اليمن، وإعلان الحوثيين أمس عن شنهم هجمات صاروخية على "مواقع هامة وحساسة جدا" في منطقة جازان السعودية، فيما أكدت المملكة مقتل شخصين جراء سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على مدينة صامطة السعودية .

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء، فيما ترد "أنصار الله" بشن هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.