"التحالف" يحذر من استخدام طرق في مأرب والبيضاء

أصدر التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بيانا اليوم السبت، يطالب فيه اليمنيين بعد استخدام الطرق القادمة من مأرب والبيضاء إلى حريب وعين وبيحان وعسيلان، ابتداء من عصر اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال "التحالف" إن تلك المناطق والطرق، مراقبة من قبل الطيران على مدار الساعة، وأنه سيتم استهداف أي تحركات عليها، منوها إلى ضرورة عدم اقتراب اليمنيين منها حفاظا على سلامتهم.

وقالت مصادر أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة،أطبقت حصارها بالكامل على ميليشيات الحوثي جنوب محافظة مأرب، وأن تلك القوات شارفت على الانتهاء من تحرير مديرية الحريب وقرية جوبة التابعتين للمحافظ.

وساندت طائرات التحالف تلك المعارك، مستهدفة عدة شاحنات عسكرية تتبع الميليشيا كانت في طريقها لتقديم تعزيزات للعناصر الحوثية.

كما سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على معظم أجزاء جبل الشرقي، مع فرار الكثير من العناصر الحوثية التي كانت تتمركز فوق الجبل، وتمت محاصرتها بصورة كاملة من المحور الرملي، حيث دارت اشتباكات في منطقة اللجمة على أطراف البلق.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني استمرار تقدم قواته على الجبهات في مأرب، وأنه تمكن من فرض حصار على الجبهة الجنوبية للمحافظة، وإغلاق المنافذ بشكل كامل.

وأجبرت نيران الجيش الوطني ميليشيا الحوثي على الانسحاب من "اللجمة" و"العكد الرملي" و"النقعة"، وسط انهيارٍ في صفوف الميليشيات وتكبدها خسائر فادحة في عناصرها وأسلحتها.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، أنه سيتم خلال الساعات القادمة الإعلانُ عن تحرير مديرية حريب في مأرب.