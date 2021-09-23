التحالف يدمر ثالث مسيرة حوثية استهدفت السعودية

اعترض ودمر التحالف العربي طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو خميس مشيط جنوب غربي المملكة السعودية، وهي الثالثة خلال ساعات.

‏‎وأضاف التحالف أنه ” يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”، دون تفاصيل أخرى، ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول هذا البيان.

وبوقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط نفسها.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات، فيما بعضها خلفت ضحايا مدنيين.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.