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التحالف يدمر صواريخ ومسيرات حوثية باتجاه السعودية

منشور 25 آذار / مارس 2021 - 09:09
"تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية"
"تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية"

اعترضت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن 4 مسيرات مفخخة أطلقتها جماعة ومليشيات الحوثي المدعومة من نظام ايران باتجاه السعودية فيما تحدثت مصادر عن تدمير 3 طائرات مفخخة

 وجاء في بيان التحالف: "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية".

وأضاف، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.

وأشار التحالف، إلى أن "الحوثيين حاولوا استهداف جامعتي نجران وجازان".

ونشر التحالف صورا لاعتراض الدفاعات السعودية للطائرات الحوثية مفخخة.

 


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