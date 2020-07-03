التحالف يعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أطلق التحالف الذي تقوده الرياض الاربعاء، عملية عسكرية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بعد أن صعدت الحركة في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود.

أعلن التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" من اليمن في اتجاه السعودية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية.

وافاد البيان بأن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة".

وأضاف أن "3 طائرات مسيرة تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية"، دون ذكر موقع تدمير الرابعة.

يأتي ذلك غداة إعلان التحالف العربي، تنفيذ عملية نوعية للرد على الهجمات الحوثية باليمن تجاه السعودية.

والأربعاء، استأنفت مقاتلات التحالف العربي، غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات.

فيما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن سقوط قتيلين و4 جرحى، بينهم أطفال، في غارات جوية للتحالف العربي على محافظة صعدة (شمال)، متوعدة بالرد بـ"أقسى العمليات".

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

