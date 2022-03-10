التحالف يدمر مسيّرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

دمر التحالف العربي في اليمن طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون نحو جنوب غربي السعودية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت متأخر مساء الأربعاء “إن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه مدينة جيزان (جنوب غرب)”.

وأوضح أن “شظايا الطائرة تناثرت على الأعيان المدنية دون أضرار”.

وأضاف “أن المليشيا الحوثية أطلقت الطائرة من محافظة الحديدة (غرب اليمن)” دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر على الفور تعقيب من جماعة الحوثي على بيان التحالف.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.