التحالف يستهدف صنعاء.. "أنصار الله": الإمارات تخفي آلاف الأسرى

طالبت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الأمم المتحدة، بإحضار الطرف الإماراتي لمفاوضات تبادل الأسرى، في أي جولة مقبلة.

واتهم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، الإمارات، بأنها "المسؤولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل".

وفي تصريحات لقناة "المسيرة"، قال عبد القادر المرتضى: "هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة أكبر من الصفقات السابقة"، لافتا إلى أن "آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل ثلاثة أسابيع، وأنه تم نقاش إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين".

وأضاف المرتضى: "نطالب الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة مقبلة"، مشيرا إلى أن "الإمارات مسؤولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل".

وأكمل: "هناك عشرات الصفقات التي تم التوافق عليها محليا لا تزال معلقة من قبل النظام السعودي وهي جريمة بحق أسرى الطرفين".

عملية عسكرية بصنعاء

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لافتا إلى أن هذه العملية تأتي "استجابة للتهديدات".

وطلب التحالف العربي من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وكان التحالف قد أعلن أمس الجمعة عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينتي حجة وصعدة باليمن خلال 24 ساعة الماضية.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.