"التحالف" يستهدف مواقع عسكرية في صنعاء ومحافظات يمنية

استهدف التحالف العربي، بقيادة السعودية، فجر اليوم السبت، مواقع عسكرية في العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى، في إطار عملية عسكرية واسعة للرد على هجمات الحوثيين -بحسب التحالف-.

وحذر التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، المواطنين اليمنيين، من استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض، مشيرا إلى أنه سيتم استهداف أي تحركات عليها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن ذلك سيكون ابتداء من الساعة الثالثة فجرا ليوم السبت حتى إشعار آخر باستخدامها.

وأوضح المالكي أن هذه الأماكن "ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق".

وناشد المالكي المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.

غارات جوية

وكان التحالف نفذ الخميس الماضي، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء ومحيطها وسط اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء بأن "طيران التحالف العربي نفذ 5 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، ومواقع في منطقة عصر غرب العاصمة".

وأضاف أن "التحالف استهدف بثلاث غارات جوية أخرى معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة بمديرية بني مطر في الضواحي الغربية للعاصمة، ومعسكر اللواء 61 مشاة حرس جمهوري في جبل الصّمع بمديرية أرحب شمال صنعاء".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.