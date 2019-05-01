التحالف يشن 13 غارة على قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء

أبلغ سكان رويترز يوم الأربعاء بأن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن شن 13 ضربة جوية على قاعدة جوية مجاورة لمطار صنعاء.

وذكر تلفزيون المسيرة الذي يسيطر عليه الحوثيون أن 13 ضربة جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء وكذلك مطار صنعاء.

وقال أحد السكان "الطائرات تحلق منذ أكثر من ساعة، وصوت الانفجارات القوية هز شمال المدينة حيث يقع المطار والقاعدة العسكرية".

وتقاتل السعودية والإمارات وعدد من حلفائهما جماعة الحوثي منذ مارس آذار 2015.

ويسيطر الحوثيون على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ودمرت الحرب البنية التحتية في اليمن ودفعت كثيرا من سكانه إلى حافة المجاعة.

