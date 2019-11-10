التحالف يشن 14 ضربة جوية ضد أهداف لداعش بالعراق

التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية الأحد، شن طائرات "التحالف الدولي" 14 ضربة جوية على أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن طائرات التحالف نفذت 14 ضربة جوية على أهداف لمسلحي داعش في جبال "مخمور" بمحافظة نينوى.

وأشارت أن الضربات الجوية كانت في إطار إسناد عملية نفذتها قوة من قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب (قوات نخبة في الجيش العراقي)، لملاحقة فلول "داعش" في جبال "مخمور"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت أن الضربات أسفرت عن مقتل عدد كبير من مسلحي التنظيم الإرهابي، دون الإشارة لإحصائية محددة.

وفي العام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي سيطر عليها التنظيم منذ العام 2014، وكانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، وذلك بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

