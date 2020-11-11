التحالف يعلن اعتراض زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر

قال المتحدث باسم التحالف أنه "تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي الأربعاء، أن التحالف بقيادة السعودية اعترض ودمر زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في اليمن من محافظة الحديدة.

وتتهم الرياض مرارا الحوثيين باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ للهجوم على المملكة.

وقال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، بأن "قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء (11 نوفمبر 2020م) محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".

وأضاف المالكي أنه "تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وبيّن أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة".

وشدّد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

