التحالف يعلن العثور على لغم زرعه الحوثيون بالبحر الأحمر

يشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

أعلن التحالف العربي السبت، العثور على لغم بحري زرعته جماعة "الحوثي" جنوبي البحر الأحمر.

وأفاد بيان للتحالف، نشره الإعلام السعودي، بأن قواته "عثرت على لغم بحري نشرته المليشيا الحوثية جنوبي البحر الأحمر، لتهديد الملاحة".

وأشار البيان، إلى "إزالة 157 لغما بحريا زرعها الحوثيون بشكل عشوائي (منذ انطلاق عمليات التحالف باليمن)".

وأردف: "ميليشيات الحوثي، مستمرة في تهديد الملاحة الدولية في باب المندب وجنوبي البحر الأحمر"، دون تفاصيل.

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف، مقتل 3 صيادين مصريين وإصابة 3 آخرين، جراء انفجار لغم بحري للحوثيين، قبالة السواحل اليمنية، جنوبي البحر الأحمر.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

