التحالف يعلن تدمير ثاني مسيّرة حوثية خلال 24 ساعة

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس، تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية صوب منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة، في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.

وقال التحالف في بيان “تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه (منطقة) خميس مشيط (جنوبي المملكة)”.

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وأفاد البيان بـ “استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ الإجراءات العملياتية لحمايتهم من المحاولات العدائية”

وحتى الساعة 8:00 ت.غ، لم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا على بيان التحالف.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي، في بيان، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية نحو مدينة خميس مشيط السعودية.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.