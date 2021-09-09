التحالف يعلن تدمير ثلاث مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس، أنه تمكن من اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها المتمردون الحوثيون صوب السعودية.

وقال التحالف أنه جرى اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أُطلقتا باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة، بحسب بيان

أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واضاف في بيان اخر انه تم "اعتراض وتدمير ثالث مسيرة مفخخة" أُطلقت باتجاه منطقة خميس.

واعتبر التحالف أن "التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومحاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

وحتى الساعة 7:40 ت.غ، لم يصدر الحوثيون تعقيبا على بياني التحالف العربي.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة، بإحباط هذه الهجمات، فيما خلف بعضها ضحايا مدنيين.

ومنذ 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن، البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.