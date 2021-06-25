التحالف يعلن تدمير مسيرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن، الجمعة، تدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه السعودية، في رابع هجوم خلال يومين.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف العربي، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفاد البيان بـ”اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه منطقة خميس مشيط (جنوبي المملكة)”.

وأكد “استمرار المليشيا الحوثية بمحاولات الاستهداف، واتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات”.

ولم يصدر تعليق من الحوثيين حول بيان التحالف حتى الساعة (6:00 ت.غ).

والهجوم هو الرابع خلال يومين، إذ أعلن التحالف العربي، في 3 بيانات منفصلة الأربعاء، تدمير مسيرة مفخخة أطلقت تجاه جازان (جنوب غربي المملكة)، وأخرى أطلقت تجاه خميس مشيط (جنوب)، و4 مسيرات مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة. (الأناضول)