  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب السعودية

تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب السعودية

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:35
ارشيف

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية صوب مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

اقرأ ايضاًتدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت خميس مشيط جنوبي السعوديةتدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت خميس مشيط جنوبي السعودية

وقال بيان للتحالف اوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، مشيرا إلى أنه يتابع نشاط الجماعة بإطلاق المسيرات المفخخة و"تتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

وكان التحالف أعلن الثلاثاء، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو ‫خميس مشيط.

وأكد ان قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيبن والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا بإطلاق مسيرات مفخخة.

ومؤخرا، ازدادت وتيرة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على مدن المملكة وتحديدا المناطق الجنوبية القريبة من الحدود اليمنية.

والثلاثاء، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط أيضا. وأشار التحالف إلى أن "كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها". 

وتقود السعودية تحالفا عربيا لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى منذ أعوام.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع في اليمن والمستمر منذ أكثر من 6 أعوام أسفر عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

كلمات دالة:السعوديةالتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمنحركة انصار الله الحوثيةاليمن

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...