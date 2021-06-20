التحالف يعلن تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة بدون طيار أطلقت باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية مساء السبت، أنه نجح في اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أخرى أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

وبذلك يكون إجمالي الطائرات التي اعترضتها القوات السعودية يوم السبت 17 طائرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق السبت أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 11 طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية.

وأفاد التحالف بأن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت لهجمات الحوثيين المتعمدة والممنهجة والتي تعتبر جرائم حرب.

وأوضح التحالف كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكان التحالف قد أعلن يوم الخميس الماضي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط. (د ب أ)