التحالف يقر بشن غارات على اليمن ويتنصل من قتل مدنيين

اقر التحالف العربي بقيادة السعودية بشن غارات عنيفة على اليمن الا انه لم يتطرق الى سقوط ضحايا مدنيين في الغارات

وأعلن التحالف في بيان أن الضربات الجوية جاءت بناء على "معلومات عسكرية واستخبارية" مشيرا إلى أنها "حققت أهدافها (...) بكل دقة".

ووفق تقارير انباء فقط قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص بينهم أطفال في غارات التحالف على صنعاء وأفادت منظمة "أطباء بلا حدود" أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 8 في صنعاء في "العديد من الضربات الجوية" التي شنها التحالف بقيادة السعودية.

وقال الحوثيون عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم إن عدد الغارات على محافظة صنعاء بلغ 19 غارة. فيما قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن هناك فرصا كبيرة وعالية لنشوب حرب في المنطقة.

وصرح للصحافيين الخميس عقب جلسة برلمانية سرية لمناقشة التطورات الإقليمية واستعدادات الدولة لمواجهتها "علينا مواجهة الحقيقة..الأوضاع في المنطقة غير مطمئنة والوضع يستدعي اتخاذ كافة الحيطة والاستعداد لكافة الاحتمالات الممكنة".

وقالت وكالات انباء ان ابناء حي الرقاص وسط صنعاء، قاموا بإزالة الركام والأنقاض بحثا عن ضحايا وهم يهتفون "الله اكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل"، قبل أن يتمكنوا من انتشال طفل لم يتبين إن كان حيا أو ميتا.وأكد التحالف في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "ستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة".

واعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر "ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد على أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران".

وأكد الأمير خالد، وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وشقيق وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن "ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية".