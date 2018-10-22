التحالف يقصف مسجدا للمرة الثانية في دير الزور

سقط 44 مدنيا في الغارات الاميركية الاخيرة

اقر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سورية بزعم محاربة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إنه شن يوم الاثنين ضربة جوية على مسجد وادعى انه مقر لقادة التنظيم في ثاني واقعة من نوعها في غضون أقل من أسبوع واحد.

وقال بيان من التحالف "دمرت ضربة جوية للتحالف عددا من المباني التي استخدمها داعش لشن هجمات... كان أحد تلك المرافق التي استخدمها داعش مسجدا جرى استغلاله كموقع للدفاع ومركز للقيادة".

وأضاف البيان "قتلت الضربة عددا من أفراد داعش، بينما كانوا يطلقون النار بهمة على قوات شريكة للتحالف، وقضت على قدرة أخرى لداعش في أرض المعركة". ووقعت الضربة في بلدة السوسة السورية.

وكان التحالف ذكر يوم الأحد أنه قتل عددا من المتشددين في شرق سوريا عندما ضرب مسجدا استخدمته الدولة الإسلامية قاعدة لها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن 41 شخصا منهم عشرة أطفال قتلوا في ضربات جوية استهدفت بلدة السوسة ومحيطها يومي الخميس والجمعة

لكن التحالف قال إن ضربة يوم الخميس أسفرت عن مقتل 12 متشددا وتعطيل عمل مركز للقيادة كان يستخدمه المتشددون لمهاجمة قوات التحالف والقوات الموالية لها.

وقال التحالف في بيانه الصادر يوم الاثنين "بما أن ثاني ضربة جوية للتحالف في غضون أقل من أسبوع كانت على مسجد يستخدمه داعش كموقع للقتال، فإن ذلك يظهر يأس (التنظيم) وتصميمه على إساءة استغلال المباني المحمية بشن هجمات عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف".